الجزائر تظفر بمنصب سفير دولي للأمن والسلم عن البرلمان الإفريقي

ظفرت الجزائر، أمس الثلاثاء، ممثلة بالنائب البرلماني، بهجت العمالي، بمنصب سفيرة دولية للأمن والسلم في إفريقيا، حسب ما أورده بيان المجلس الشعبي الوطني.

وإثر ذلك، عبّرت العمالي عن امتنانها لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، و ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ولسفير الجزائر، لدى دولة جنوب إفريقيا، نظير كل الدعم الذي حصلت عليه من أجل تبوئها هذا المنصب ومن قبله منصب رئيسة لجنة النقل الطاقة، الصناعة، الاتصال، العلم والتكنولوجيا ببرلمان عموم إفريقيا.

للإشارة، فإن هذا المنصب الذي حصلت عليه بهجت العمالي، يضاف إلى مجموعة أخرى من المكاسب التي حققتها الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية في برلمان عموم إفريقيا، لاسيما بعد نيلها رئاسة المجموعة الجيوسياسية لشمال إفريقيا في هذه المؤسسة القارية.

و وعدت العمالي، بعد نيل هذا المنصب، بمواصلة العمل من أجل نصرة القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية، كما وعدت ببذل كل الجهود من أجل الدفاع عن القضايا التي تهم شعوب القارة الإفريقية.

شرف الدين عبد النور

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