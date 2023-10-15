الجزائر تطرح مقترحاتها على طاولة وزراء العدل العرب

من المنتظر أن يُشارك الأمين العام لوزارة العدل نيابة عن وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، في أشغال اجتماع المكتب التنفيذي 72 للدورة 39 لمجلس وزراء العدل العرب، بمدينة بغداد يومي 15و16 أكتوبر الجاري.

ويتضمن جدول الأعمال حسب بيان لوزارة العدل، أنّ العديد من المواضيع الهامة، حيث اقترحت الجزائر موضوع تجريم دفع الفدية للإرهابيين، واستعراض الاتفاقية العربية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وسيناقش الاجتماع مُقترح الجزائر المتعلق بمسألة توحيد التشريعات العربية من خلال النظر في مشاريع قوانين استرشاديه تتعلق بالقانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المُسلحة والقانون العربي لمنع خطاب الكراهية

بالاضافة الى كذا القانون العربي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إلى جانب النظر في موضوع علاقة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بمجلس وزراء العدل العرب.

ليديا كبيش

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