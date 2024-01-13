الجزائر تطالب المجتمع الدولي برفض تهجير الفلسطينيين

طالبت الجزائر، خلال اجتماع مجلس الأمن حول التهجير القسري للفلسطينيين، أمس الجمعة، على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع، المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، أن يتكلم “بصوت واحد وقوي”، لرفض تهجير الفلسطينيين، حسب ما أورده بيان وكالة الأنباء الجزائرية.

و ذكّر السفير بن جامع بما أكده رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون “أن ما يحدث بغزة سيبقى وصمة عار في جبين الإنسانية” و أضاف، “لا أحد داخل هذه القاعة يمكن أن يبقى صامتا أمام هذه المشاريع. إن الصمت هنا يعد تواطؤا.” و تابع ذات المتحدث قائلا، “في الوقت الذي نركز على غزة لأن, الأمور بها تجاوزت أسوء ما يخطر على بال البشر، لا يجب أن نغفل عن الضفة الغربية والقدس الشريف”.

و تابع بن جامع متسائلا، “ألا يكفي قتل أكثر من 23 ألف شخص منهم أكثر من 10 آلاف طفل؟ ألا يكفي جرح أكثر من 60 ألف شخص؟ ألا يكفي تهديم أكثر من 60 بالمائة من مباني غزة؟ ألا يكفي أن كل سكان غزة يواجهون خطر المجاعة؟ هل سيقبل المجتمع الدولي أن يبقى أكثر من 2 مليون شخص يعانون الجوع والمرض؟”.

و أشار ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، إلى أن مخطط التهجير القسري يجري على كل الأراضي الفلسطينية من خلال القصف والهدم، ومن خلال الاستيطان والضم، مؤكدا أن هذه المخططات سيكون مصيرها الفشل.

و قال ذات المتحدث في ذات السياق، “يجب أن يكون موقفنا واضحا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم. على الجميع أن يدرك أنه لا مكان للفلسطينيين إلا على أرضهم. وإن أي تهجير لهم هو مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي، لاسيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.”

شرف الدين عبد النور

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