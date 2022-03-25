الجزائر تضع قدما نحو مونديال قطر بفوزها على الكاميرون في عقر داره

الجزائر تضع قدما نحو مونديال قطر بفوزها على الكاميرون في عقر داره

فاز المنتخب الوطني أمام مستضيفه الكاميرون وعلى أرضية ملعب جابوما لحساب مباراة الذهاب من الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022.

وانتهت المباراة بفوز محاربي الصحراء بهدف دون رد وقّعه إسلام سليماني. وتمكّن أشبال المدرب جمال بلماضي قطع نصف الطريق نحو كأس العالم بآمان في انتظار مباراة العودة المنتظرة بملعب مصطفى تشاكر يوم الثلاثاء المقبل.

وعرفت المواجهة انطفاء الأضواء الكاشفة بملعب جابوما في بداية الشوط الثاني، وهو ما جعل اللقاء يتوقف لمدة ستة دقائق تقريبا.

ش.ن

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