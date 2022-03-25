الجزائر تضع قدما نحو مونديال قطر بفوزها على الكاميرون في عقر داره

25 مارس، 2022

فاز المنتخب الوطني أمام مستضيفه الكاميرون وعلى أرضية ملعب جابوما لحساب مباراة الذهاب من الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022.

وانتهت المباراة بفوز محاربي الصحراء بهدف دون رد وقّعه إسلام سليماني. وتمكّن أشبال المدرب جمال بلماضي قطع نصف الطريق نحو كأس العالم بآمان في انتظار مباراة العودة المنتظرة بملعب مصطفى تشاكر يوم الثلاثاء المقبل.

وعرفت المواجهة انطفاء الأضواء الكاشفة بملعب جابوما في بداية الشوط الثاني، وهو ما جعل اللقاء يتوقف لمدة ستة دقائق تقريبا.

ش.ن

25 مارس، 2022

مقالات ذات صلة

الخارجية الصحراوية: لا يمكن لمجلس الأمن التهرب من تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي

10 أبريل، 2021

لعمامرة يُمثّل رئيس الجمهورية في أشغال القمة الخامسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي

5 فبراير، 2022

قوات البوليساريو تواصل قصف قوات الإحتلال المغربي لليوم ال 94 على التوالي

14 فبراير، 2021

رئيس الجمهورية الصحراوي: تقاعس الأمم المتحدة أمام انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان سيتسبب في المزيد من ويلات الحروب

17 نوفمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: