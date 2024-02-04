الجزائر تشارك في فعاليات البورصة الدولية للسياحة بإيطاليا

تشارك الجزائر في فعاليات البورصة الدولية للسياحية “BIT Milan”، المنظمة من 4 إلى 6 فيفري الجاري بمدينة ميلانو، بإيطاليا حسب ما أفاد به بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

ووفقا لنص البيان، فإن البورصة الدولية للسياحة تعتبر فرصة هامة لعقد لقاءات بين المتعاملين السياحيين من خلال تحديد الوجهات السياحية والاستراتيجيات المنتهجة للنهوض بالقطاع السياحي. وتعد فضاء يجمع بين المستثمرين في المجال السياحي والمهنيين من أجل علاقات تجارية متعددة وكذا إتصالات مع مختلف الفاعلين.

ومن أجل إبراز صورة الجزائر السياحية وتمكين المتعاملين السياحيين الجزائريين من إنجاز أعمالهم الإتصالية والتسويقية والترويجية. تم حجز فضاء مساحته 93 م² لإيواء الجناح الجزائري الذي تم تصميمه بشكل يبرز التنوع السياحي والطابع المعماري الأصيل، يضيف ذات البيان.

في المقابل يسعى القطاع من خلال هذه التظاهرة لإبراز المقومات السياحية التي تزخر بها الجزائر. و “اغتنام هذه الفرصة على تكثيف الإتصال بالمتعاملين السياحيين الأجانب المتواجدين بالمعرض و وسائل الإعلام الحاضرة. لتغطية الحدث لتزويدهم بكل المعلومات التي من شأنها تعزيز صورة الجزائر السياحية وترقيتها.

كما سيتم لهذا الغرض القيام بعرض و توزيع مطويات ترقوية وترويجية باللغة الإيطالية والانجليزية وتمكين الزوار من القيام بزيارات افتراضية بتقنية ثلاثية الأبعاد لبعض المناطق السياحية.

في حين تأتي هذه المشاركة تنفيذا لسياسة القطاع في مجال الترقية السياحية وفقا لما يوصي به المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية “SDAT 2030”. الهادف إلى ترقية وإدراج الوجهة السياحة الجزائرية ضمن المقاصد السياحية المتداولة في الأسواق الدولية. من خلال الاعتماد على الآليات الناجعة المستعملة عالميا.

على غرار الصالونات والمعارض الدولية المتخصصة في السياحة والأسفار. باعتبارها أبرز الفضاءات التي تسمح بالاطلاع على آخر المستجدات والعروض في مجال التسويق الترويج والاتصال.

رمزي أحمد توميات

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