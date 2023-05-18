الجزائر تشارك في الندوة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي

الجزائر تشارك في الندوة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي

حضر الوفد الممثل للمجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية الصحراوية، في افتتاح الطبعة الثانية من الندوة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي الموسومة بـ “مكاسب ومعوقات”حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني.

ووفقا المصدر، فقد شاركت المجموعة، في الاحتفالات الرسمية المخلدة لخمسينية الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.

وللاشارة فقد تنعقد هذه التظاهرات والاحتفالات، تحت رعاية رئيس الجمهورية الصحراوية، ابراهيم غالي، من 17 إلى 20 مايو الجاري.

وافتتحت فعاليات هذه التظاهرة بكلمة ألقاها مسؤول أمانة التنظيم السياسي لجبهة البوليساريو، مربيه المامي، يضيف ذات البيان.

واعرب المامي عن شكره للحضور من الدول العربية التي حملت على عاتقها مسؤولية تقديم مختلف أنواع الدعم المادي والمعنوي. ودعا الدول العربية الأخرى إلى الإيمان بعدالة وشرعية القضية الصحراوية.

وفسح المجال بعدها لحلقة النقاش الأولى حول “الدبلوماسية الصحراوية في العالم العربي”. وتم إثراؤها بجملة من المداخلات حول التعريف بالقضية الصحراوية ومساندتها في الدول العربية.

هذا وشهد اليوم الأول أيضا كلمة لوزير الخارجية الصحراوي، محمد سيداتي، الذي قدم عرضا تضمن وضع القضية الصحراوية في العالم.

وكانت الفرصة للدكتور سعيد العياشي، رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، لإلقاء كلمة حول التجربة التضامنية الجزائرية.

وبعد نقاش مفتوح أسهب فيه الحضور في التأكيد على ضرورة حشد كل الدعم والتأييد للقضية الصحراوية، تم اختتام اليوم الأول من الندوة.

كما تجدر الاشارة الى أن هذه الندوة يشارك فيها وفود من كل من الجزائر، مصر، العراق، اليمن، المغرب. وجزر القمر، الأردن، لبنان، سوريا، الكويت، ليبيا، تونس وموريتانيا.

ليديا كبيش

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