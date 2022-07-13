يشارك وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، في أعمال الدورة العادية 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ، المزمع عقده يومي 14 و 15 يوليو 2022 في لوساكا (زامبيا) . وسيكون مرفوقا بوزير الصناعة الدوائية عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد، حسبما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.

سيتناول وزراء خارجية الدول الخمس والخمسين الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، خلال هذه الدورة ، العديد من القضايا المتعلقة بتنفيذ جدول أعمال القارة من أجل السلام والأمن والتنمية والتكامل، يضيف البيان.

وسيشمل هذا بشكل خاص اعتماد تدابير من المرجح أن تحفز عمل أطر التعاون القائمة وتعزيز التفعيل الفعال للمؤسسات الأفريقية الجديدة ، مثل وكالة الأدوية الأفريقية (AMA).

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال، يضيف المصدر، دراسة عدة تقارير تتعلق على التوالي بـ “الهجرة واللاجئين والمشردين” و “الصحة والسكان ومكافحة المخدرات” و “الهياكل الأساسية الداخلية – الإقليمية والعابرة للقارات” ، وكذلك عن الموضوع من العام المخصص للأمن الغذائي.

وخلص بيان الخارجية أنّ المجلس التنفيذي بفحص مشروع ميزانية الاتحاد الأفريقي لعام 2023 ، وانتخاب أعضاء جدد لبعض الأجهزة الفرعية ، مثل المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان. ولجنة العقلاء.

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...