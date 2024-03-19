الجزائر تشارك في الطبعة 30 للمعرض الدولي للسياحة بموسكو

يختتم قطاع السياحة و الصناعة التقليدية، سلسلة مشاركاته في المواعيد الدولية والمعارض المتخصصة المبرمجة خلال الثلاثي الاول لسنة 2024، بالحضور في فعاليات الطبعة الثلاثون (30) للمعرض الدولي للسياحة، “Mitt Moscou”، الذي سيقام من 19 الى 21 مارس الجاري، بالعاصمة الروسية موسكو.

و تهدف المشاركة الجزائرية في هذه النسخة من المعرض، حسب بيان وزارة السياحة، إلى تأكيد التزام الوزارة بتعزيز الحضور في السوق الروسية، التي أصبحت إحدى الأسواق المصدرة للسياح نحو الجزائر، إضافة إلى تسويق وترويج المنتج السياحي الجزائري وما يتميز به.

للإشارة، فإن معرض موسكو للسياحة والسفر شهد في الطبعة الفارطة مشاركة 768 عارضا، ممثلين ل21 دولة أجنبية، و57 منطقة روسية، وقرابة 14000 زائر، لذلك فهو يعد فرصة مثالية للقاء وتبادل الآراء وبحث فرص التعاون بين العاملين في هذا المجال، حسب ذات المصدر.

و لهذه الأسباب و سعيا إلى ضمان مشاركة نوعية، تم حجز فضاء لاحتضان الجناح الجزائري الذي صُمم بشكل يجمع بين حداثة و أصالة الجزائر من حيث الجوانب المعمارية و الثقافية و الثراء السياحي الجزائري.

كما جُهّز بكل الوسائل و كل الدعائم التي من شأنها المساهمة في عمليات الترقية و الترويج و التسويق في أحسن الظروف.

ولإضفاء حيوية متواصلة على مستوى الجناح الجزائري طيلة أيام التظاهرة، تم تثمين الجناح بمنتوجات صناعة تقليدية سيكون لها دورا هاما في استقطاب الزوار إلى الجناح الجزائري، يضيف بيان الوزارة.

و سيتم عرض وتوزيع مجموعة من الدعائم الترقوية و الترويجية باللغة الانجليزية، وملف صحفي باللغة الروسية، على زوار جناح الجزائر، لتمكينهم من التعرف أكثر على أهم الخصوصيات التي تتميز بها الأقاليم السياحية الجزائرية.

شرف الدين عبد النور

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