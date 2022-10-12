الجزائر تشارك في الصالون الدولي للمؤسسات الناشئة والإبتكار بإيطاليا

12 أكتوبر، 2022

ستشارك الجزائر في الصالون الدولي للمؤسسات الناشئة و الإبتكار SMAU Milano 2022. بدعوة من الوكالة الإيطالية للتجارة والذي يعتبر أحد أكبر التظاهرات العالمية الخاصة بالمجال، حسبما أفادت به وزارة إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

وحسب نص البيان، فإنه من أجل تمثيل شامل للنظام البيئي للمؤسسات الناشئة، أوفدت وزارة إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نسيمة أرحاب، مكلفة بالدراسات والتلخيص، إلى ميلانو. من أجل المشاركة في الصالون.

كما يشارك ايضا كل من مدير الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة، عقبة حشاني، فضلاً عن ممثل للمؤسسة الجزائرية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة “ألجيريا فانتور”، ياسين شيخار. بالإضافة كذلك إلى عدد من المؤسسات الناشئة البارزة في السوق الجزائري.

و سيشكل هذا الصالون الدولي الذي سيتضمن أكثر من 50 ورشة وندوات موضوعاتية، فرصة للترويج لبيئة الإبتكار والمؤسسات الناشئة في الجزائر. والامتيازات التي أقرتها السياسات العامة من أجل دعم المشاريع المبتكرة.

كما سيكون الصالون فضاء مفتوحا للقاء أهم الفاعلين الدوليين في مجالات الإبتكار وكبار الممولين العالميين، يضيف البيان.

رمزي أحمد توميات

12 أكتوبر، 2022

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