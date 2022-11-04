الجزائر تشارك في أشغال المؤتمر البرلماني حول المناخ

شارك وفد من المجلس الشعبي الوطني في أشغال المؤتمر البرلماني حول التغيرات المناخية المنعقد بـمصر.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة أشغال المؤتمر البرلماني والتي تتواصل إلى غاية السادس من الشهر الجاري، حيث استهلت بكلمة افتتاحية ألقاها سيرجيو ميسانا، المدير للتنفيذي لبرلمان المناخ، ليفسح بعدها المجال لبرلمانيين من إفريقيا وآسيا لعرض آخر التجارب المتعلقة بالشأن المناخي. وينتظر أن يواصل المشاركون أشغالهم بمناقشة موضوعي “ارتفاع درجة حرارة الأرض” و “إمداد المجتمعات بالطاقة”.

وتجدر الإشارة أن وفد الجزائر الممثل في هذه الأشغال يضم منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد الرزاق بوسحابة، منسق شبكة البرلمانيين المهتمين بالبيئة والمناخ وكذا فريدة غمرة عضو بنفس الشبكة.

ف.س

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