الجزائر تشارك بجناحين في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك الجزائر في معرض القاهرة الدولي للكتاب في طبعته الخامسة والخمسين، بتوجيه من وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي حسب بيان لوزارة الثقافة.

وحسب نص البيان فان الجزائر تشارك في المعرض الذي إفتتح يوم الأربعاء الماضي، من طرف رئيس الوزارء المصري مصطفى مدبولي. ووزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني بجناحين اثنين.

و خصص الجناح الأول لعرض الكتب والعناوين، بينما خصص الثاني للبيع. عرضت خلاله أكثر من 600 عنوانا بمجموع يفوق 3000 نسخة وبمساهمة 25 دار نشر جزائرية، عرض خلالها كتب في مختلف التخصصات العلمية و الأدبية والفكرية وكتب الاطفال وعدد من الكتب الفاخرة و الكتب الفنية.

رمزي أحمد توميات

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