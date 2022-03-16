تشارك الجزائر، منذ يوم أمس في المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي تحتضنه العاصمة اللبنانية بيروت, بوفد يقوده المبعوث الخاص المكلف بملف الدول العربية، نور الدين عوام، ممثلا لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة.

وتتمحور أشغال هذا المنتدى الذي يدوم الى غاية يوم الخميس ويشارك فيه أيضا أعضاء من مجلس الأمة، حول موضوع “إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030”.

ويأتي ذلك تماشيا مع موضوع المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد المبعوث الخاص لدى القائه لكلمة على أن “متانة منظومة الحماية الاجتماعية لأي دولة تعكس قدراتها لمواجهة ما خلفته جائحة كورونا من آثار اجتماعية وصحية وإنسانية صعبة وتأثيرات بشكل مباشر على كافة فئات المجتمع”.

وأبرز عوام أن الجزائر “تعمل على تعزيز منظومة حمايتها الاجتماعية تماشيا مع الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية”، موضحا على وجه الخصوص أن الجزائر “عكفت منذ أمد بعيد على ضمان الرعاية الاجتماعية من خدمات طبية ومساعدات اجتماعية لفائدة مواطنيها دون تمييز.

رمزي أحمد توميات

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