الجزائر تشارك بالمعرض الدولي للسياحة والسفر في بولندا

تشارك الجزائر في المعرض الدولي للسياحة والسفر (TTW Warsaw) خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري في وارسو (بولندا).

و جاء في بيان صحفي صادر عن المكتب الوطني للسياحة، أنه:” في إطار تنفيذ العمل الترويجي على المستوى الدولي من خلال المشاركة في الأحداث والمعارض المتخصصة ستشارك الجزائر في هذا المعرض للمرة السابعة من أجل تطبيق البرنامج الترويجي للوجهة الجزائرية. دوليا من خلال الترويج لفرص الاستثمار. مع مختلف المشغلين”.

ويغد هذا المعرض أكبر وأهم معرض سياحي في بولندا وأوروبا الشرقية. يولي المشغلون والسياح اهتمامًا خاصًا بهذا المعرض نظرًا لأن بولندا سوق سياحي يجذب السياح ويصدرونه.

في حين يهدف هذا الحدث إلى أن يكون مساحة وفرصة للجمع بين مختلف أصحاب المصلحة في السياحة بما في ذلك هيئات السياحة العامة (المحلية والأجنبية) وشركات الفنادق والمطاعم ووكالات السياحة والسفر وشركات النقل الجوي والبر والبحر والترفيه والترفيه وقال البيان .

كما تجدر الاشارة الى أن النسخة الأخيرة شهدت مشاركة 500 عارض من 80 دولة وتأثير 20000 زائر متخصصون في السياحة وعامة الناس، حيث تم تخصيص مساحة 106 م 2 لإيواء الجناح الجزائري. تصميم الجناح الجزائري يجمع بين الحداثة والأصالة. ويسلط الضوء على السياحة الصحراوية والشاطئية والثقافية لمختلف المواقع الأثرية.

في حين تم تجهيز هذا الجناح بمعدات من المرجح أن تسهم في الترويج الحديث. والذي ينبغي أن يعطي صورة إيجابية للجزائر والترويج لوجهتنا السياحية.

وبغية بث حياة جديدة في الجناح الجزائري، سيقود فريق من الحرفيين ورش عمل طوال الحدث، وذلك بهدف جذب الزوار إلى الجناح. كما ستقوم فرقة فولكلور من موسيقى Targuie بتحريك المنصة للتعريف بإرث الموسيقى الصحراوية.

كما سيتم عرض مقاطع فيديو وصور وتوزيع منشورات وأقراص مدمجة على زوار الجناح الجزائري من أجل التعريف بخصوصيات الوجهة السياحية الجزائرية.

رمزي أحمد توميات

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