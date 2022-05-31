قام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رشيد شكيب قايد، خلال الفترة من 26 إلى 30 ماي 2022 بزيارة عمل وصداقة إلى كل من جمهورية فيتنام الاشتراكية و جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، حسبما أفادت به وزارة الخارجية في بيان لها.

وترأس الأمين العام، مناصفة مع نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية فيتنام الاشتراكية، Pham QUANG HIEU، الدورة الثالثة للمشاورات السياسية الجزائرية-الفيتنامية.

وحسب نص البيان فقد تطرق الطرفان لمسائل التعاون الثنائي بين البلدين وللتحضيرات الجارية لعقد الدورة الثانية عشر للجنة المختلطة الثنائية الجزائرية-الفيتنامية والتي تتزامن مع احياء الذكرى الستون للإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما تناول الجانبان الإجراءات الكفيلة بإعطاء دفع قوي للتعاون الثنائي لاسيما في مجال ترقية المبادلات التجارية و الاستثمار.

وبمناسبة زيارته إلى لاوس يوم أمس أشرف الأمين العام رشيد شكيب قايد، مناصفة مع نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، Bounleua PHANDANOUVONG، على ترأس الدورة الثانية للمشاورات السياسية بين الجزائر و لاوس.

و استعرض الجانبان العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وآفاق تعزيزها في المستقبل القريب، لاسيما وأن الجزائر و لاوس تستعدان سنة 2023 للاحتفال بخمسينية إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

كما اتفق الجانبان على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تقوية العلاقات السياسية وخلق جو ملائم لبعث حركية في المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

و حظي الوفد الجزائري في كل من هانوي و فيينتيان باستقبال من طرف وزيري خارجية البلدين، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في جميع المجالات.

رمزي أحمد توميات

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