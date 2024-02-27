الجزائر تستلم شهادة تسجيل تصنيف “النقش على المعادن” ضمن قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي غير المادي للانسانية

إستلمت الجزائر، أمس الإثنين، شهادة تسجيل تصنيف “النقش على المعادن” ضمن قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي غير المادي للانسانية، حسب ما أورده بيان وزارة الثقافة.

و أشرف إيريك فالت، المدير الجهوي لمنظمة اليونسكو، على تسليم الشهادة إلى وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي.

للاشارة، فقد تمكنت الجزائر خلال الاجتماع الدوري الثامن عشر للجنة الدوليّة الحكوميّة لصون التراث الثقافي غير المادي، الذي عقد في مدينة كاسان بتسوانا، شهر ديسمبر 2023، من تسجيل ملف “النقش على المعادن: الذهب،الفضة والنحاس،المهارات والفنون والممارسات” على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للإنسانية لدى اليونسكو، بمشاركة عشر دولة عربية أخرى.

للتذكير، فقد تم الإعداد العلمي للملف الجزائري من طرف وزارة الثقافة والفنون، في إطار تعزيز المقومات الثقافة العربيّة وممارساتها، ومن ثم إبراز مكانتها في الثقافة والتراث الإنساني للبشريّة.

شرف الدين عبد النور

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