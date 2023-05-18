الجزائر تستلم اول طائرة بووينغ في 2027

الجزائر تستلم اول طائرة بووينغ في 2027

قامت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمس بتوقيع عقد لشراء 8 طائرات مع شركة بوينغ الأمريكية.

وحسب الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، أن الطائرات المعنية بهذا العقد من طراز B737/9max.

واوضح بن سليمان إن توقيع هذه الاتفاقية مع الشركة الأمريكية يدخل في إطار تطوير أسطول شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

في حين كشف ذات المتحدث أن أول طائرة ستدخل للجزائر وتتسلمها الخطوط الجوية الجزائرية ستكون سنة 2027.

وللتذكير فقد كانت الجوية الجزائرية أطلقت شهر سبتمبر من سنة 2022 استشارة دولية لاقتناء 15 طائرة جديدة.

رمزي أحمد توميات

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