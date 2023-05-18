الجزائر تستلم اول طائرة بووينغ في 2027

18 مايو، 2023

قامت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمس بتوقيع عقد لشراء 8 طائرات مع شركة بوينغ الأمريكية.

وحسب الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، أن الطائرات المعنية بهذا العقد من طراز B737/9max.

واوضح بن سليمان إن توقيع هذه الاتفاقية مع الشركة الأمريكية يدخل في إطار تطوير أسطول شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

في حين كشف ذات المتحدث أن أول طائرة ستدخل للجزائر وتتسلمها الخطوط الجوية الجزائرية ستكون سنة 2027.

وللتذكير فقد كانت الجوية الجزائرية أطلقت شهر سبتمبر من سنة 2022 استشارة دولية لاقتناء 15 طائرة جديدة.

رمزي أحمد توميات

18 مايو، 2023

مقالات ذات صلة

توقيع إتفاقية تعاون ثقافي وعلمي بين الجزائر وألمانيا

13 يونيو، 2022

نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع “ديميسورا” الوضع في الصحراء الغربية وافاق عملية التسوية

9 أكتوبر، 2021

مجلس النواب الليبي يسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية

21 سبتمبر، 2021

 مصرع 16 شخص إثر حوادث المرور خلال ال 48 ساعة الأخيرة

13 أغسطس، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: