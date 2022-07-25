الجزائر تستكمل انجاز شطرها من الألياف البصرية العابرة للصحراء الجزائر-أبوجا

كشف وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية, كريم بيبي تريكي, أنّ الجزائر استكملت أشغال انجاز شطرها من الألياف البصرية على مسافة 2548 كلم.

وجاء ذلك خلال انعقاد الدورة الأولى للجنة الاتصال لوصلة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء، امس الأحد بالجزائر العاصمة، حيث التزمت البلدان الأعضاء في لجنة الاتصال المتمثلة في الجزائر، تشاد، موريتانيا، النيجر، نيجيريا ومالي، بتسريع انجاز هذا المشروع الاستراتيجي بين الجزائر وأبوجا الذي يهدف إلى تطوير الاقتصاد الرقمي الإقليمي.

وكشف تريكي، في تدخل له، أنّ الجزائر استكملت أشغال انجاز شطرها من الألياف البصرية على مسافة 2548 كلم، موضحا أنّ الأمر يتعلق بكابل الألياف البصرية الرابط بين الجزائر العاصمة وإن قزام (الحدود مع النيجر) وشطر آخر يصل إلى تندوف (الحدود الموريتانية), مما يدل على التزام الجزائر بتجسيد هذا المشروع الاستراتيجي للمنطقة.

وأوضح ذات المتحدث، أنّ الدورة الأولى للجنة الاتصال لوصلة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء ستسمح “بتعميق التنسيق والتشاور حول إمكانيات تسريع مشروع انجاز هذه الوصلة المحورية للألياف البصرية مما سيشكل نموذجاً ملموساً للشراكة الناجحة والمثمرة”.

كما قال الوزير:”هذا المشروع الذي يـأتي موازياً لمشروع الطريق العابر للصحراء, يهدف إلى ربط جميع التجمعات السكانية التي يمر بها مسار المشروع سيما المناطق المعزولة بخدمة الانترنت, مما سيسهم في تقليص الفوارق في مجال التنمية في المنطقة.

ليديا كبيش

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