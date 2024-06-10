الجزائر تستفيق و تفوز على أوغندا في تصفيات مونديال 2026

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم، على نظيره، منتخب أوغندا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

و كان أصحاب الأرض، السبّاقين للتسجيل عن طريق اللاعب موتيابا، في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول، الذي كان فيه الخضر شبه غائبين عن المباراة، بالنظر لغياب الفرص و لعدد الكرات الضائعة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، عدّل المنتخب الوطني النتيجة، عن طريق اللاعب حسام عوار، في الدقيقة 46، ليضيف سعيد بن رحمة، ثاني أهداف الخضر، في الدقيقة 57، بعد تمريرة من المهاجم أمين عمورة، لتنتهي المباراة على وقع هذه النتيجة، بفوز الجزائر على أوغندا بثنائية لهدف، بملعب مانديلا الوطني، بالعاصمة كامبالا.

و بهذا الفوز، تتصدر الجزائر، ترتيب المجموعة السابعة، برصيد تسعة نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن منتخبات بوتسوانا، أوغندا اللذين يحوزان في رصيدهما على 6 نقاط، في انتظار مباراة غينيا مع الموزمبيق، اللذين يملكان 6 نقاط أيضا.

شرف الدين عبد النور