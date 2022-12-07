كشف المدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبّو، أن الجزائر تستعد لفتح فرع بنكي في نواقشوط بموريتانيا قريبا. حيث ستساهم فيه أربعة بنوك جزائرية.

و أوضح لبّو، في تصريح خص به القناة الإذاعية الأولى، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمر بفتح فروع بنكية على مستوى الخارج. مشيرا إلى أن أربع بنوك عمومية جزائرية اتحدت.

ويتعلق الأمر بالبنك الوطني الجزائري والبنك الخارجي الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية الريفية. حيث كانت الوجهة الأولى بالعاصمة السينغالية دكار، بينما ستكون الوجهة الثانية موريتانيا خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المدير العام للبنك الوطني الجزائري بالقول:” انتقل ممثلو البنوك الأربعة كمساهمين إلى دكار. حيث تم عقد جمعية تأسيسية عامة لإنشاء المؤسسة البنكية وهو نفس الإجراء الذي سيتم بمدينة نواقشوط”. أين “أوكلت العملية للقرض الشعبي الجزائري الذي قام بجميع التحضيرات المسبقة من أجل التنقل لإنهاء الإجراءات الإدارية”.

بالاضافة الى إيداع الملف على مستوى الجهات النقدية الموريتانية وننظر أن تكون النتائج إيجابية خلال هذا الشهر تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

رمزي أحمد توميات