الجزائر تستضيف فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم

8 يونيو، 2023

من المرتقب أن تستضيف الجزائر فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم المصادف للرابع عشر جوان من كل سنة وذلك يومي 13 و 14 جوان 2023 تحت شعار المنظمة العالمية للصحة “تبرع بالدم، تبرع بالبلازما…شارك الحياة، شارك كثيرا”.

وحسب بيان لوزارة الصحة، تهدف فعاليات هذه التظاهرة ،التي ستعرف مشاركة وطنية و أجنبية للفاعلين في هذا المجال، إلى تسليط الضوء على الدور الأساسي الذي يلعبه المتبرعون بالدم بشكل طوعي و منتظم في ضمان إمدادات دم آمنة و مستدامة للمرضى.

وسيتم تنظيم مجموعة من الأنشطة على مستوى المؤسسات والهياكل الصحية المتواجدة عبر كافة التراب الوطني من خلال عقد ندوات وتنظيم أبواب مفتوحة و حملات التبرع بالدم إلى برمجة حصص توعوية وتحسيسية بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية و الأجنبية و المحلية.

كما سيتم خلال هذه المناسبة المتبرعين الاوفياء (الدائمين)، وفقا لذات البيان.

رمزي أحمد توميات

8 يونيو، 2023

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