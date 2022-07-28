الجزائر تستضيف اجتماعا وزاريا حول مشروع خط انبوب الغاز العابر للصحراء

28 يوليو، 2022
من المنتظر أن يتم اليوم الخميس عقد الاجتماع الثلاثي الثالث بين الجزائر والنيجر ونيجيريا بشأن مشروع انبوب الغاز العابر للصحراء، بالجزائر العاصمة
وأفادت وزارة الطاقة والمناجم، في بيان لها، أن هذا الاجتماع سيجمع الوزراء المسؤولين عن المحروقات من البلدان الثلاثة المعنية بهذا المشروع.
وسيكون هذا الاجتماع الجديد فرصة لدراسة جميع جوانب المشروع، ولا سيما التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة في أبوجا، في إطار اشغال فريق العمل المكون من خبراء البلدان الثلاثة.
كما تجدر الإشارة إلى أن مشروع خط انبوب الغاز العابر للصحراء هو مشروع ضخم لنقل الغاز يربط هذه البلدان الثلاثة على طريق يبلغ طوله حوالي 4000 كيلومتر.
رمزي أحمد توميات
28 يوليو، 2022

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