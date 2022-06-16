حطت مساء الأربعاء، طائرة إطفاء من طراز «Berieve BE 200″ مستأجرة لمدة ثلاثة أشهر من روسيا الاتحادية، بمطار “هواري بومدين” الدولي بالجزائر العاصمة، لمكافحة حرائق الغابات عبر التراب الوطني.

و كان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، حاضران عند وصول الطائرة إلى المطار.

وقال بلجود في تصريحات صحفية أن :”الجزائر شهدت العام الماضي حرائق غابات سخرنا خلالها كل الوسائل الا اننا عاينا أن الوسائل التي تتوفر عليها للجزائر لم تكن كافية لمواجهة مثل هذه الحرائق ذات الحجم الاستثنائي”.

وأكد ذات المتحدث أنه بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تم اللجوء إلى حل الاستئجار لدى بعض الدول في العالم وكان هناك رد من دولة واحدة واليوم هذه الطائرة موجودة هنا في الجزائر.

وكشف وزير الداخلية أنه تم استئجار الطائرة لمدة ثلاثة أشهر من 15 جوان إلى 15 سبتمبر القادم مشددا على أنها قاذفة فريدة في العالمي ذات قدرة كبيرة، يمكنها التدخل في جميع الأماكن والتي تشكل وسيلة إضافية للبلاد وأيضا وسيلة إضافية لمساعدة عناصر الحماية المدنية.

كما أشار نفس المسؤول، إلى أن رئيس الجمهورية قد أعطى تعليمات العام الماضي في سياق الحرائق التي شهدتها البلاد، لاقتناء أربع طائرات إطفاء من طراز Berieve BE 200، وتم تقديم الطلب رسميا حيث من المتوقع استلام الطائرة الأولى بالجزائر في نهاية شهر ديسمبر المقبل، بينما ستصل الطائرات الثلاث المتبقية خلال الربع الأول من العام المقبل.

للإشارة تعد طائرة Berieve BE 200 نموذج متخصص في مكافحة حرائق الغابات وتحوز على سعة 12000 لتر مجزأ، مما يسمح بإنزال جوي وفقا للاحتياجات التشغيلية.

كما يمكنها التحليق على ارتفاع منخفض وبسرعة إبحار تزيد عن 500 كم/ ساعة والتوقف في البحر خلال 14 ثانية مع إمكانية إعادة التزود بالوقود على مهبط الهبوط وفقا للورقة الفنية المقدمة من الحماية المدنية.

رمزي أحمد توميات

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