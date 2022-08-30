الجزائر ترسل مساعدات إنسانية إلى موريتانيا

أرسلت اليوم الثلاثاء، الجزائر مساعدات إنسانية إلى موريتانيا لدعم جهود هذه الأخيرة في التصدي للفيضانات التي عرفتها العديد من المدن الموريتانية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد تم صبيحة اليوم الثلاثاء، تسخير طائرتين عسكريتن تابعتين للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي، لشحن ونقل مساعدات إنسانية إلى دولة موريتانيا إنطلاقا من القاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار تعزيز علاقات الأخوة والصداقة بين الجزائر وموريتانيا، ودعما من الدولة الجزائرية للدولة الموريتانية في جهودها للتصدي للفيضانات التي عرفتها العديد من المدن .

وكشفت الوزارة أن المساعدات التي قدمها الهلال الأحمر الجزائري والتي فاقت 75 طن، تمثلت في مواد غذائية مختلفة، خيم وألبسة ومولدات كهربائية من شأنها تخفيف الأضرار وسد حاجيات المتضررين.

ليديا كبيش

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