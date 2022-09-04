الجزائر ترحب بتعيين باثيلي ممثلاً خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا

الجزائر ترحب بتعيين باثيلي ممثلاً خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا

رحبت الجزائر بتعيين البروفيسور عبد الله باثيلي ممثلاً خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في هذا البلد الشقيق.

وأبرزت وزارة الخارجية في بيان لها أن البروفيسور باثيلي، يعد دبلوماسيا بارزا وملتزما بقضايا الوحدة الإفريقية وله رصيد ثري من المساهمات المعتبرة في الجهود الرامية لتعزيز الحلول السلمية عبر التفاوض في عديد حالات الصراع المعقدة.

وأضاف البيان :”إن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي كانت له فرصة مناقشة الأزمة الليبية وبؤر التوتر الأخرى في إفريقيا شخصيًا مع البروفيسور باثيلي، يرحب باختياره ويود أن يؤكد للممثل الخاص الجديد للأمين العام في ليبيا دعمه الكام”.

كما هنأ الرئيس تبون الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على هذا الاختيار الحكيم، وكذا مجلس الأمن على تصديقه على هذا التعيين بالإجماع.

وأعرب رئيس الجمهورية لأخيه ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، عن ارتياحه لتكريم أحد الأبناء البررة للسنغال وإفريقيا عبر تكليفهم قيادة مهمة السلم في ليبيا وذلك، لأول مرة، عبر تجنيد موارد الحكمة والمصالحة وحسن النوايا التي تشهد على فعاليتها التقاليد الأفريقية للعيش معًا في وئام.

كما جددت الجزائر تهانيها الحارة للأستاذ باثيلي على تعيينه، معربة عن استعدادها للتعاون الوثيق معه في إطار تنفيذ المهمة النبيلة الموكلة إليه.

وتدعو الجزائر جميع الأطراف الليبية إلى التعاون الكامل مع البروفيسور باثيلي والاستفادة من هذا التطور الإيجابي من أجل تحقيق نقلة جماعية تراعي مصالح الشعب الليبي الشقيق.

رمزي أحمد توميات

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