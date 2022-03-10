الجزائر ترحب بتعزيز العلاقات الثنائية مع بيرو

تحتفل الجزائر وبيرو هذا العام بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 10 مارس 1972، حسبما أشارت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها.

ووفقا لنص البيان فإن لحكومة الجزائرية ترحب بالعلاقات التاريخية التي توحد البلدين ، والتي تميزت بدعم لجنة التضامن للثورة الجزائرية بقيادة شخصيات ونشطاء معروفين للقضية الجزائرية.

وجددت الحكومة رغبتها في العمل من أجل تعزيزها وتنويع التعاون في مختلف المجالات، من أجل إعطاء معنى ومضمون لارتفاع العلاقات الممتازة التي تربط البلدين.

وأضاف الوزارة أن النجاحات التي تم تسجيلها في إطار التعاون في مجال الطاقة، من خلال وجود شركة النفط والغاز الجزائرية سوناطراك في بيرو، هي مثال ملموس لتنمية العلاقات بين البلدين ونموذج ناجح للتعاون بين بلدان الجنوب.

رمزي أحمد توميات

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