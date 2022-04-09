الجزائر ترحب بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

9 أبريل، 2022

رحبت الجزائر بإعلان رئيس الجمهورية اليمنية عن إنشاء مجلس القيادة الرئاسي وتفويضه كامل صلاحياته وفقا للدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، قصد استكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن الشقيق.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن الجزائر  أعربت عن أملها في أن تُسهم هذه الخطوة في دعم المساعي والجهود الرامية إلى إيجاد تسوية شاملة والتوصل إلى حل دائم للأزمة في اليمن.

وذلك بما يحفظ وحدته وسيادته واستقلاله ويلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار، يضيف ذات البيان.

ليديا كبيش

9 أبريل، 2022

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