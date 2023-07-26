الجزائر تدين بشدة محاولة الانقلاب الجارية في جمهورية النيجر

تدين الجزائر بشدة محاولة الانقلاب الجارية في جمهورية النيجر، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وأكدت الجزائر تمسكها بالمبادئ الأساسية التي توجه العمل الجماعي للدول الأفريقية داخل الاتحاد الأفريقي، معربة عن رفضها على وجه الخصوص رفضا قاطعا التغييرات غير الدستورية للحكومات.

كما دعت الجزائر لوضع حد فوري لهذا الاعتداء غير المقبول على النظام الدستوري وهذا الانتهاك الخطير لمقتضيات سيادة القانون

هذا و تشدد الجزائر على ضرورة أن يعمل الجميع من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي والمؤسساتي لجمهورية النيجر.

رمزي أحمد توميات

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