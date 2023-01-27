الجزائر تدين بشدة مجزرة مخيم جنين بفلسطين

أدانت الجزائر بشدة المجزرة الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في مخيم جنين بالأراضي الفلسطينية المحتلة والتي خلفت عشرات الشهداء والجرحى، وتدعو المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل ضد المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء وسلسلة الاعتداءات المتكررة والشنيعة بحق الشعب الفلسطيني، حسب ما أفاد بيان وزارة الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.

وقدّمت الجزائر أخلص التعازي والمواساة للأشقاء الفلسطينيين قيادة وشعبا على إثر هذه الجريمة النكراء، كما تجدد دعمها الراسخ للقضية الفلسطينية العادلة وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني الأبيّ الذي طالما طالبت الجزائر بتوفير الحماية الدولية له من قبل مجلس الأمن الأممي ووضع حد لحالة اللامبالاة الدولية التي ساهمت إلى حد كبير في إمعان سلطة الاحتلال في جرائمها وتحديها السافر لكافة القوانين والشرائع الدولية، يضيف البيان.

وقال بيان الخارجية، إن هذا التصعيد العنيف من قبل الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين العزل ليؤكد ضرورة مواصلة الجهود بشكل عاجل لإعادة توحيد الصف الفلسطيني بشكل فعال وتعزيز الصمود لضمان الحماية للشعب الفلسطيني وتكريس حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ش.ن

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