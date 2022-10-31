الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي الهمجي بالصومال

31 أكتوبر، 2022

أعربت الجزائر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الهمجي الذي استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالي بمقديشو، من قبل مجموعة إرهابية، مما أدى إلى وقوع عدد معتبر من الضحايا والمصابين.

وتتقدم الجزائر بأخلص التعازي لحكومة وشعب الصومال الشقيق ومواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، حسبما أفادت به وزارة الخارجية في بيان لها.

كما تجدد الجزائر التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون إقليميا ودوليا للتصدي للتهديدات الإرهابية والقضاء على هذه الآفة المقيتة التي تمس أمن المواطنين العزل وتستبيح دماءهم وتطال منشآت البلاد المدنية والحيوية.

رمزي أحمد توميات

31 أكتوبر، 2022

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