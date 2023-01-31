الجزائر تدين بشدة الهجومين الإرهابيين ببوركينافاسو

31 يناير، 2023

أدانت الجزائر بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا يومي الأحد والاثنين 29 و30 جانفي 2023٬ ببوركينافاسو وحدة قتالية في فالانجوتو (شمال البلاد)٫ ومدنيين بمنطقة كاسكيدز (جنوب البلاد) مخلفين عشرات القتلى والجرحى من الجنود والمتطوعين والمدنيين٬ حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وكما تشدد الجزائر، بصفتها منسق الاتحاد الإفريقي حول الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا، على ضرورة إدراج التصدي لهذه الآفة على رأس الأولويات الدولية في المرحلة الراهنة٬ واعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأطراف تقوم على تعزيز البعد الوقائي وعلى معالجة العوامل المغذية للإرهاب والتطرف العنيف٬ يذكر البيان.

وقد أعربت الجزائر عن تعاطفها وتضامنها مع بوركينافاسو الشقيقة في هذه الظروف الأليمة٬ يهتم البيان.

حورية سعداوي

31 يناير، 2023

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