أدانت الجزائر، بشدة الهجومات الإرهابية التي وقعت في مالي في ديالاساغو وفي منطقتين في دائرة بانكاس والتي خلفت 132 قتيلا من المدنيين .

وفي هذه الظروف الأليمة، تتقدم الجزائر بالتعازي الخالصة لأسر ضحايا هذه الأعمال الإجرامية وتؤكد لمالي دولة و شعبا تضامنها الأخوي في هذه المحنة الأليمة، حسبما أفادت به وزارة الخارجية في بيان لها.

وشددت الجزائر، على أن هذه الهجومات الارهابية ضد السكان العزل , تذكر مرة أخرى بضرورة استئصال هذه الآفة الغريبة على مجتمعاتنا وكذلك على قيم وإيمان شعب مالي الشقيق.

كما دعت الجزائر إلى رد حازم من طرف الاتحاد الافريقي و المجتمع الدولي كافة، مشددة على ضرورة التجند الواسع بصفة مستعجلة من أجل القضاء على هذه الآفة التي ما فتئت تنتشر في قارتنا.

وتؤكد الجزائر بهذا الخصوص على ضرورة الاسراع في تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة الوطنية في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، بغية تعزيز قدرات الدولة المالية و سلطتها على كامل ترابها الوطني.

رمزي أحمد توميات