الجزائر تدين بشدة المجزرة التي ارتكبتها الجماعات المسلحة في منطقة كيششي بالكونغو

6 ديسمبر، 2022

أدانت الجزائر بشدة المذبحة المروعة التي ارتكبتها الجماعات المسلحة في منطقة كيششي ، في شمال كيفو. في جمهورية الكونغو الديمقراطية. والتي تشكل الخسائر الفادحة في الأرواح البشرية تحديا قويا لمتطلبات حماية المدنيين في مناطق الصراع.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية  :”في ظل هذه الظروف الصعبةتتقدم الجزائر بأحر التعازي. لأسر وأهالي الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وتؤكد لشعب وحكومة الكونغو على تضامنها”.

وأكدت الجزائر ،على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، داعية مختلف أطراف النزاع إلى الهدوء وضبط النفس ومواصلة الحوار بهدف إيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة في المنطقة الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

رمزي أحمد توميات

6 ديسمبر، 2022

مقالات ذات صلة

تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

16 أبريل، 2021

الرئيس تبون يعزي في وفاة المجاهد محمد يعلا

29 سبتمبر، 2021

قوات البوليساريو تنفذ هجمات جديدة ضد قوات الإحتلال المغربي على طول جدار الذل والعار

5 أكتوبر، 2021

وزير الإتصال يشرف على تنصيب ” سهام درارجة على رأس الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار

4 أكتوبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: