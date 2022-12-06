الجزائر تدين بشدة المجزرة التي ارتكبتها الجماعات المسلحة في منطقة كيششي بالكونغو

أدانت الجزائر بشدة المذبحة المروعة التي ارتكبتها الجماعات المسلحة في منطقة كيششي ، في شمال كيفو. في جمهورية الكونغو الديمقراطية. والتي تشكل الخسائر الفادحة في الأرواح البشرية تحديا قويا لمتطلبات حماية المدنيين في مناطق الصراع.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية :”في ظل هذه الظروف الصعبةتتقدم الجزائر بأحر التعازي. لأسر وأهالي الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وتؤكد لشعب وحكومة الكونغو على تضامنها”.

وأكدت الجزائر ،على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، داعية مختلف أطراف النزاع إلى الهدوء وضبط النفس ومواصلة الحوار بهدف إيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة في المنطقة الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

رمزي أحمد توميات

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