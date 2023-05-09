الجزائر تدين بشدة الغارات الجوية الغاشمة التي شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

9 مايو، 2023

أدانت الجزائر بشدة الغارات الجوية الغاشمة التي شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مخلّفة العديد من الشهداء والجرحى من بينهم أطفال ونساء، وتعرب عن قلقها البالغ أمام العمليات الهمجية المتتالية والتصعيد الخطير لقوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في تعدّ صارخ على جميع القوانين والأعراف الدولية.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن الجزائر تجدد تضامنها الكامل والدائم مع الشعب الفلسطيني.

كما دعت المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الأممي للتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الاجرامية المتكررة والممنهجة وفرض احترام حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، يضيف البيان.

ش. عبد النور

 

9 مايو، 2023

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