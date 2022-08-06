الجزائر تدين بشدة العدوان الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة

دانت الجزائر بشدة العدوان الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وأعربت الجزائر في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عن قلقها البالغ أمام هذا التصعيد الخطير الذي يضاف إلى سلسلة لا تنتهي من الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين في خرق واضح وجلي لجميع المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.

وإذ تجدد تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، تهيب الجزائر بالمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الأممي للتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الاجرامية وفرض احترام حقوق الشعب الفلسطينى وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف،يضيف البيان.

ش.ن

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