الجزائر تدين بشدة التفجير الانتحاري الذي وقع في جدة

أدانت الجزائر بشدة التفجير الانتحاري الذي وقع في جدة وتحيي المهنية العالية لقوات الأمن السعودية التي تمكنت بكل احترافية من إحباط هذه العملية الإرهابية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأعربت الجزائر عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مجددة تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كفاحها ضد الإرهاب.

كما شددت الجزائر على أهمية حشد الجهود الضرورية على المستوى الدولي من أجل استئصال هذه الآفة والوقاية منها وفق مقاربة متكاملة ومتعددة الأطراف بما يضمن تحقيق استجابة شاملة، فعلية وأكثر حزما في مواجهة التهديدات الارهابية المتزايدة في مختلف أنحاء العالم.

رمزي أحمد توميات

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