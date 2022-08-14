الجزائر تدين بشدة التفجير الانتحاري الذي وقع في جدة

14 أغسطس، 2022

أدانت الجزائر بشدة التفجير الانتحاري الذي وقع في جدة وتحيي المهنية العالية لقوات الأمن السعودية التي تمكنت بكل احترافية من إحباط هذه العملية الإرهابية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأعربت الجزائر عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مجددة تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كفاحها ضد الإرهاب.

كما شددت الجزائر على أهمية حشد الجهود الضرورية على المستوى الدولي من أجل استئصال هذه الآفة والوقاية منها وفق مقاربة متكاملة ومتعددة الأطراف بما يضمن تحقيق استجابة شاملة، فعلية وأكثر حزما في مواجهة التهديدات الارهابية المتزايدة في مختلف أنحاء العالم.

رمزي أحمد توميات

14 أغسطس، 2022

مقالات ذات صلة

تسجيل 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

17 نوفمبر، 2020

البيان الكامل لاجتماع الحكومة

25 مايو، 2022

تسجيل 620 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

8 يوليو، 2021

منح وسام العشير للصحفي الراحل كريم بوسالم

23 أكتوبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: