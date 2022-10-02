الجزائر تدين بشدة الاعتداء الإرهابي في السعودية

2 أكتوبر، 2022
أدانت الجزائر بشدة التفجير الانتحاري الذي وقع بمدينة جدة السعودية، مشددة على تضامنها مع المملكة، حسبنا جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
ووفقا للمصدر، فقدةحيّت الجزائر المهنية العالية لقوات الأمن السعودية التي تمكنت بكل حرفية من احباط هذه العملية الارهابية والحفاظ على سلامة المواطنيين.
كما اعربت الجزائر عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مجددة تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كفاحها ضد الإرهاب.
هذا وأكدت الجزائر على أهمية حشد الجهود الضرورية على المستوى الدولي من أجل استئصال هذه الآفة والوقاية منها وفق مقاربة متكاملة ومتعددة الأطراف.
وذلكةبما يضمن تحقيق استجابة شاملة، فعلية وأكثر حزما في مواجهة التهديدات الارهابية المتزايدة في مختلف أنحاء العالم، يضيف البيان.
رمزي أحمد توميات
2 أكتوبر، 2022

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