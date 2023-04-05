الجزائر تدين بأشد العبارات إقدام سلطة الاحتلال الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى الشريف

أدانت الجزائر بأشد العبارات إقدام سلطة الاحتلال الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى الشريف والاعتداءات على المصلين والمعتصمين, حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: “تدين الجزائر بأشد العبارات إقدام سلطة الاحتلال الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى الشريف والاعتداءات على المصلين والمعتصمين. إن هذه الممارسات الإجرامية الوحشية تمثل تعديا سافرا على الأماكن المقدسة

وانتهاكا صارخا لجميع القوانين والأعراف الدولية”.

وأضاف البيان: “وإذ تناشد الجزائر المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية التي تشكل تصعيدا خطيرا وتأجيجا لمشاعر جميع المسلمين, لا سيما في هذا الشهر الفضيل المبارك, تؤكد مجددا موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

ش.ن

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