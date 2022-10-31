الجزائر تدين الهجوم الإرهابي في بوركينافاسو

أدانت الجزائر الهجوم الإرهابي الذي وقع في 29 أكتوبر في بوركينافاسو واستهدف القوات المسلحة البوركينابية مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن الجزائر تتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للجرحى، مجددة تضامنها مع بوركينافاسو.

وأمام هذه الاعتداءات المتكررة أكدت الجزائر على ضرورة حشد كافة السبل وتنسيق الجهود إقليميا ودوليا للتغلب على هذه الآفة التي تهدد أمن واستقرار وتنمية دول المنطقة.

رمزي أحمد توميات

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