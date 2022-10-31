الجزائر تدين الهجوم الإرهابي في بوركينافاسو

31 أكتوبر، 2022

أدانت الجزائر الهجوم الإرهابي الذي وقع في 29 أكتوبر في بوركينافاسو واستهدف القوات المسلحة البوركينابية مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن الجزائر تتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للجرحى، مجددة تضامنها مع بوركينافاسو.

وأمام هذه الاعتداءات المتكررة أكدت الجزائر على ضرورة حشد كافة السبل وتنسيق الجهود إقليميا ودوليا للتغلب على هذه الآفة التي تهدد أمن واستقرار وتنمية دول المنطقة.

رمزي أحمد توميات

31 أكتوبر، 2022

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