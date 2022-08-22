الجزائر تدين الهجوم الإرهابي في الصومال

22 أغسطس، 2022
أدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مقديشو وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المدنيين في فندق الحياة بالعاصمة الصومالية والذي استهدفه هذا العمل الشنيع.
وأفاد بيان لوزارة الشؤون اللخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن الجزائر تقدمت بأحر التعازي لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
كما جددت الجزائر دعوتها للعمل النشط على المستويين الإقليمي والدولي لمنع واستئصال هذه الآفة التي يشكل انتشارها المتسارع في إفريقيا تهديدا مباشرا للسلام والأمن الجماعي وكذلك عقبة رئيسية أمام تنمية القارة.
ليديا كبيش
22 أغسطس، 2022

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