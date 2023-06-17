الجزائر تدين الهجوم الإرهابي بأوغندا
أدانت الجزائر اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقدا لطلاب الصف الثانوي التابع لمدرسة لوبيريها بمدينة مبوندوي غرب جمهورية أوغندا، و الذي أسفر عن مقتل العشرات من الطلاب و سقوط عدد من الجرحى، حسب ما أورده بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
هذا و أعربت الجزائر حسب ذات البيان، عن تعازيها و تضامنها مع الحكومة الأوغندية و شعبها، متمنية الشفاء لجميع المصابين.
كما جددت الجزائر حسب ما كشفه المصدر ذاته، تأكيدها على ضرورة تعزيز التعاون و التنسيق إقليميا و دوليا لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله، و كذا العمل الجاد بغية تجفيف منابع تمويله.
شرف الدين عبد النور