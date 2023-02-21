الجزائر تدين العملية الإرهابية المرتكبة بأودالان شمال بوركينافاسو

21 فبراير، 2023

أدانت الجزائر العملية الارهابية التي تم ارتكابها بمحافظة أودالان شمال بوركينافاسو. مخلفة العديد من الضحايا في صفوف القوات البوركينابية.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية  فقد تقدمت الجزائر بخالص عبارات التعازي والمواساة لهذا البلد الشقيق ولعائلات الضحايا، مؤكدة تضامنها مع بوركينافاسو ومع كل الدول الافريقية التي تواجه التحديات الارهابية.

وبناء على التوصيات الواردة في تقرير رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للقمة الـــ36 للاتحاد الافريقي. بصفته منسق الجهود القارية لمكافحة الارهاب والتطرف العنيف. تجدد الجزائر دعوتها لمضاعفة الجهود وتنسيقها على الصعيدين الاقليمي والدولي لاجتثاث هذه الآفة. ومعالجة تداعياتها ضمن مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد.

كما تشدد الجزائر، على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية للدول الافريقية. للحد من انتشار الخطر الارهابي الذي يهدد الاستقرار ويعيق جهود التنمية في القارة.

رمزي أحمد توميات

21 فبراير، 2023

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