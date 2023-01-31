الجزائر تدين التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا في بيشاور الباكستانية

31 يناير، 2023

أدانت الجزائر بشدة التفجير الانتحاري الذي استهدف أمس الاثنين مسجدا في مدينة بيشاور الباكستانية. والذي أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى، حسبما أفادت به وزارة الخارجية في بيان لها.

وجاء في نص البيان  أنه في هذا الظرف الأليم. تتقدم الجزائر بخالص تعازيها لجمهورية باكستان الإسلامية قيادة وحكومة وشعبا. ومواساتها لأهالي الضحايا وذويهم، وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت الجزائر تضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية. ورفضها كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب واستهداف دور العبادة مهما كانت المبررات والدوافع.

كما جددت دعوتها لتعزيز العمل على الصعيدين الإقليمي والدولي. من أجل استئصال آفة الإرهاب التي ما فتئت تؤثر سلبا على السلم والأمن والتنمية في العالم.

رمزي أحمد توميات

31 يناير، 2023

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