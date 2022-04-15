الجزائر تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى

15 أبريل، 2022

أدانت الجزائر, بشدة الاعتداءات الخطيرة التي تعرض لها الفلسطينيون فجر اليوم في المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

قالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها اليوم, “تدين الجزائر بشدة الاعتداءات الخطيرة التي تعرض لها الفلسطينيون فجر اليوم في المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك فاضح لقدسية وحرمة المسجد وتعدي سافر على كل القرارت والمواثيق الدولية ذات الصلة”.

وشددت الخارجية في بيانها, على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين والسماح لهم بأداء شعائرهم في المسجد الأقصى الذي يُعد وقفًا إسلاميًا خالصًا للمسلمين،

كما دعت الجزائر, المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن للاضطلاع بالمهام المنوطة به والتحرك من أجل وضع حد لهذه الاستفزازات العدوانية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأماكنه المقدسة.

وطالبت الجزائر بضرورة إطلاق عماية سلام جدية تفضي إلى إحلال سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط وتحقق انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

واعتبرت هذه الخطوة أنها, سنمكن من وقف الانتهاكات المتكررة في حق الشعب الفلسطيني وما ينجم عنها من حالة اللاأمن واللااستقرار التي يتسببب فيها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ش.ن

 

15 أبريل، 2022

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