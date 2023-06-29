الجزائر تدين إقدام متطرفين سويديين على إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام المسجد الكبير بستوكهولم

29 يونيو، 2023

أدانت الجزائر بأشد العبارات إقدام متطرفين سويديين على إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام المسجد الكبير بستوكهولم بعد الترخيص لهم من قبل السلطات السويدية بتنظيم مظاهرة لارتكاب هذا الفعل الشنيع وغير المسؤول.

وأكدت الجزائر عبر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رفضها التام لهذا الحادث الاستفزازي، الذي ارتكب في اليوم الأول من عيد الاضحى المبارك، وتشدد على أن هذه الممارسات المشينة والمتكررة من شأنها إثارة الكراهية واستفزاز المشاعر الدينية للمسلمين والإساءة البالغة لقيم الحرية التي ترتكز عليها المجتمعات بما تحمله من معاني للإنسانية.

تجدد الجزائر دعوتها لإعلاء قيم التسامح والحوار والعيش المشترك ونبذ التطرف ومنع الإساءة لجميع الأديان ومقدساتها، يضيف بيان الخارجية.

ش.ن

29 يونيو، 2023

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