الجزائر تدعو جميع الأطراف السودانية إلى وقف الاقتتال

15 أبريل، 2023

دعت الجزائر، جميع الأطراف السودانية إلى وقف الاقتتال وتغليب لغة الحوار، بعد الاشتباكات الخطيرة والمواجهات بالأسلحة الثقيلة التي تم تسجيلها في العاصمة الخرطوم.

وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن الجزائر، الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، تتابع ببالغ القلق تطورات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة.

ويأتي هذا، بعد الاشتباكات الخطيرة والمواجهات بالأسلحة الثقيلة التي تم تسجيلها في العاصمة الخرطوم، بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع. وما تخلّفُهُ من خسائر في الأرواح والممتلكات.

وجاء في نص البيان، أنه وانطلاقا من علاقات الأخوة والروابط التاريخية التي تجمعُ البلدين والشعبين الشقيقين. تدعو الجزائر جميع الأطراف السودانية إلى وقف الاقتتال وتغليب لغة الحوار لتجاوز الخلافات مهما بلغت درجة تعقيدها.

كما تُهيب الجزائر، بجميع الأشقاء، العمل على إعلاء المصلحة العليا للوطن. في وقت جمهورية السودان أحوج ما تكون إلى تضافر جهود أبنائها لإنهاء الأزمة الراهنة. وتحقيق التطلّعات المشروعة للشعب السوداني الشقيق في استعادة أمنه واستقراره وبناء دولة ديمقراطية وعصريّة.

رمزي أحمد توميات

15 أبريل، 2023

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