الجزائر تدعو إلى تحقيق البلدان النامية للإكتفاء الذاتي لضمان الأمن الغذائي

شدد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، على ضرورة تحقيق البلدان النامية للإكتفاء الذاتي من أجل ضمان الأمن الغذائي العالمي.

وجاء ذلك خلال نقاش عام رفيع المستوى حول “اللاأمن الغذائي العالمي الناجم عن المجاعة والنزاعات. بمجلس الأمن الدولي بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء هذا النقاش الذي ترأسه كاتب الدولة الأمريكي، أنطوني بلينكن، في وقت دقيق يتسم بالإرتفاع المتزايد لعدد الأشخاص الذين يعانون من المجاعة. وهي الوضعية التي تتطلب إتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأسباب العميقة لوضعية اللاأمن الغذائي وسوء التغذية.

وأكد بن جامع، أن الجزائر لم تدخر أي جهد لدعم جيرانها، سيما منها دول الساحل وتقديم المساعدات الغذائية والصحية اللازمة لهم. وتمكينهم من مواجهة تبعات النزاعات الداخلية والكوارث الطبيعية.

و دعا ذات المتحدث إلى تبني مقاربة شاملة ومدمجة التي من شأنها حشد جهود جميع الأطراف الفاعلة من أجل إنشاء أنظمة غذائية ملائمة.

كما حث ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، على التمويل الدائم ونقل التكنولوجيا وتعزيز قدرات البلدان النامية سيما في إفريقيا. من أجل السماح بتجسيد برنامج 2030 للتنمية المستدامة.

هذا وقد كان مجلس الأمن قد صادق قبل افتتاح هذا النقاش العام بالإجماع. على إعلان رئاسي يتعلق بـاللاأمن الغذائي العالمي الناجم عن المجاعة والنزاعات”.

وعلى إثر هذا الإعلان، أعرب مجلس الأمن الدولي عن إنشغاله بخصوص عدم كفاية المساعدات الإنسانية. و تمويل التنمية التي تحد من جهود مكافحة اللاأمن الغذائي وخطر المجاعة الناجمة عن النزاعات. داعيا إلى معالجة الأسباب العميقة للنزاعات، طبقا للقانون الدولي.

رمزي أحمد توميات

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