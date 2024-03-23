الجزائر تدعو إلى التضامن الإفريقي للتصويت على لائحة البند الطارئ لوقف إطلاق النار في غزة

وفي هذا الخصوص، دعا بودن، رئيس المجموعة، إلى ضرورة تكثيف العمل المشترك في إطار الهيئة البرلمانية الدولية. وإلى الرفع من أداء الاتحاد، وتوسيع مجالات نشاطاته وتأثيره على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أبرز ذات المتحدث، أهمية العمل المتعدد الأطراف في تعزيز التماسك والسلام والاستقرار. داعيا إلى حشد التأييد والتضامن الإفريقي للتصويت على لائحة البند الطارئ. الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، كنداء لأصحاب الضمائر الحية من أجل المساهمة في إعلاء صوت الحق والدفاع عن شعب أعزل، يتعرض لأبشع أشكال التقتيل والترهيب والتهجير.