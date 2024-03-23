الجزائر تدعو إلى التضامن الإفريقي للتصويت على لائحة البند الطارئ لوقف إطلاق النار في غزة
ترأس منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس المجموعة الجيوسياسية الأفريقية، أمس الجمعة، بجنيف، اجتماعا لذات المجموعة.
وجاء ذلك، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني، قبيل انطلاق أشغال الجمعية 148 للاتحاد البرلماني الدولي.
ووفقا لنص البيان، فإن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو التشاور والتنسيق وتوحيد المواقف. بين برلمانات الدول الإفريقية حول القضايا التي تهم القارة، وكذا محاولة التوصل إلى إجماع. على تمرير بند طارئ لإدراجه في جدول أعمال الجمعية يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة.
وفي هذا الخصوص، دعا بودن، رئيس المجموعة، إلى ضرورة تكثيف العمل المشترك في إطار الهيئة البرلمانية الدولية. وإلى الرفع من أداء الاتحاد، وتوسيع مجالات نشاطاته وتأثيره على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أبرز ذات المتحدث، أهمية العمل المتعدد الأطراف في تعزيز التماسك والسلام والاستقرار. داعيا إلى حشد التأييد والتضامن الإفريقي للتصويت على لائحة البند الطارئ. الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، كنداء لأصحاب الضمائر الحية من أجل المساهمة في إعلاء صوت الحق والدفاع عن شعب أعزل، يتعرض لأبشع أشكال التقتيل والترهيب والتهجير.
رمزي أحمد توميات