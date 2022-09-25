الجزائر تدعم ترشح فلسطين لتصبح الدولة العضو رقم 194 بالأمم المتحدة

25 سبتمبر، 2022

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، على أن الجزائر تدعم الطلب الذي تقدم به الرئيس الفلسطيني للأمين العام للأمم المتحدة لحصول فلسطين على صفة دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وأوضح لعمامرة، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري للجنة حركة عدم الانحياز حول فلسطين، أنّ قبول فلسطين سيساهم في تسوية القضية الفلسطينية، وسيضع القوة المحتلة أمام مسؤولياتها،

وأضاف ذات المتحدث، أنّ صمت المجتمع الدولي وسياسات الأمر الواقع يقوّضان أي أمل في تسوية نهائية وعادلة للمسالة الفلسطينية.

كما أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنّ القمة العربية المقبلة بالجزائر ستشكل مرحلة هامة لتحقيق تقدم في ملف المصالحة الفلسطينية وبعث عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.

هذا وذكر وزير الخارجية، بالموقف المبدئي للجزائر المؤيد لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف وغير القابل للتقادم في تقرير المصير و إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

ليديا كبيش

25 سبتمبر، 2022

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