الجزائر تدعم اقتراح السعودية في إعطاء صفة “شهيد الصحة” لضحايا القطاع

أعلنت الجزائر عن ترحيبها باقتراح المملكة العربية السعودية في إعطاء صفة “شهيد الصحة” لضحايا مستخدمي وموظفي القطاع.

وحاء ذلك على هامش انعقاد أشغال الدورة الـ58 لوزراء الصحة العرب بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، أين صف وزير الصحة عبد الحق سايحي، أن الفكرة التي جاءت بها المملكة العربية السعودية في أشغال هذا الملتقى، بالفكرة الرائعة التي ستُعطي لضحايا مستخدمي قطاع الصحة كلمة “شهيد الصحة” نظير قيامهم بواجبهم والتضحيات التي قدموها خلال جائحة “كورونا”.

وقال سايحي إن “اجتماعنا هذا يدل على الإرادة السياسية الواضحة للتكفل بالقضايا العربية لا سيما في المجال الصحي، كما يعكس قناعتنا بوجوب رص صفوفنا والعمل سويا للنهوض بقطاع الصحة في العالم العربي”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول:”أن شعار هذه الدورة “تعزيز الأمن الصحي من أجل تحسين صحة المواطن والاستعداد لأي جوائح غير معروفة” ستمكننا من صياغة توصيات بناءة في شتى المجالات، مُعبّرا أن هذه الأشغال قادرة على أن ترقى لما تأمل إليه الشعوب العربية”.

كما شدد وزير الصحة، على ضرورة مد العمل العربي المشترك بكافة الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة واستخلاص الدروس من جائحة كورونا، مؤكدا أن الجزائر تولي أهمية لقطاع الصحة كما تولي اهتماما لتقريب المؤسسات الصحية من المواطن بكافة الوسائل الحديثة خدمة للصالح العام.

ليديا كبيش

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