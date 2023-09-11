الجزائر تخصّص 3 طائرات لمساعدة الشعب المغربي بعد الزلزال العنيف

11 سبتمبر، 2023

خصّصت السلطات الجزائرية بعد  إعلان وزير العدل المغربي بقبول المساعدات الجزائرية، 3 طائرات، لإرسالها الى المغرب بعد الزلزال العنيف الذي ضرب مراكش.

ويتواجد عناصر الحماية المدنية في هذه اللحظات بمطار بوفاريك العسكري، قبل الإنطلاق الى المغرب.

وتم تخصيص طائرتين لشحن الأدوية والأفرشة والمواد الغذائية ومساعدات لوجستية ومادية مستعجلة، فيما تم تخصيص طائرة لنقل  عناصر الحماية المدنية والتجهيزات المخصصة للبحث والإنقاذ.

وستقلع الطائرات عند الحصول على الضوء الأخضر من طرف الخارجية المغربية.

شرف الدين عبد النور

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11 سبتمبر، 2023

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